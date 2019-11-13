والي الخرطوم يخصص “الثلاثاء” من كل اسبوع للنظر في طلبات السكن الشعبي

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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خصص والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون “الثلاثاء” من كل أسبوع للنظر في ألف حالة من طلبات السكن الشعبي في اطار سعي الولاية لحل مشكلة السكن الشعبي.
وقال عابدون خلال مخاطبته أمس الثلاثاء بمقر أمانة الحكومة بشارع الجامعة آلاف المواطنين الذين احتشدوا في ساعة مبكرة واستمرت مقابلاتهم حتى مساء اليوم، قال إن الولاية مهتمة للغاية بتسهيل سداد أقساط السكن، ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية في تسهيل سبل الحصول على السكن وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لهم.
وقوبل حديث الوالي بحسب صحيفة الجريدة، بترحيب من المواطنين وأعربوا عن تقديرهم لمبادرة والي الخرطوم لتحقيق حلمهم في الحصول على السكن وتوقف معاناتهم مع ارتفاع الايجارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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