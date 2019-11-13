رشا الرشيد لم تصل الى اتفاق مع قناة الهلال

أكدت مصادر موثوقة بان المذيعة رشا الرشيد لم تصل حتى الآن الى اتفاق نهائي مع قناة الهلال الفضائية. Advertisements وحسب مصدر للمجهر، ان ادارة قناة الهلال قد جرت خلال الايام الماضية اتصالات مكثفة مع الاعلامية رشا الرشيد لكسب توقيعها وضمها الى طاقمها، وعليه ما زال باب التفاوض مفتوح بين الجانبين، ويتوقع ان تنهي القناة مشاوراتها مع الرشيد في اقرب وقت خاصة بعد اتفاق جميع الاطراف على ضرورة ضمها للقناة خلال حركة تعيينات جديدة تهدف لضم عدد من المذيعين والمنتجين والمخرجين الجدد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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