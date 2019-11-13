الحركة الشعبية بقيادة (عقار) تصدر قراراً بالعفو عن المنشقين من قواتها

اكدت الحركة الشعبية بالداخل بانها اعادت تنظيم صفوفها داخل ولاية الخرطوم بافتتاح مقر الحركة بالمقرن. واكملت هيكلها القيادي والإداري استعدادا لعودة الرفقاء من جنوب النيل الازرق وجبال النوبة وجوبا.

وأصدر القائد العام للحركة الشعبية الرفيق الفريق أول مالك عقار قراراً بالعفو عن كل المنشقين من قواته والمنضمين لقوات عبدالعزيز الحلو أو اي تشكيلات عسكرية اخرى.

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ووجه القائد العام قيادة الحركة بالداخل برئاسة اللواء ركن الهادي احمد دوكة “الشعراني” بلم شمل الحركة الشعبية دعما لمسيرة السلام،وناشد المقاتلين بجنوب النيل الازرق بترتيب صفوفهم استعدادا للعودة واستعداداً للترتيبات الأمنية.

وبحسب المجهر، اشارت قيادة الحركة الشعبية بالداخل في بيان لها ممهور بتوقيع سعودي عبدالرحمن، الناطق الرسمي للداخل بان خطوة جمع الشمل قد بدات فعلاً بعودة اللواء “جوزيف تكة” والذي تحرك من اثوبيا الى جوبا لحسم الخلافات.

وقالت أن القيادة على اتصال مع قيادة الحركة بالخارج برئاسة الرفقاء الفريق أول مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان والتنسيق معهم لوضع ترتيبات استقبالهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)