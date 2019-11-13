طلاب يبررون ذهابهم بـ(السفنجات) إلى الجامعات..!!

برر عدد من الطلاب ذهابهم إلى الجامعات وهم يرتدون (السفنجات) بأنها مريحة بالنسبة لهم و(خفيفة) وتساعدهم على الحركة في الشوارع، مشيرين إلى أن الأمر لا علاقة له بالمظهر أو الهندام كما يرى البعض وأن عليهم بالجوهر فقط.
فيما أكد بعضهم بحسب صحيفة السوداني، أن العالم تغير وأصبحت السرعة سمة العصر، وعلى من يرون أنهم على خطأ، عليهم أن يركزوا في عقولهم المبتكرة بدلاً من التركيز على (سفنجاتهم)، فيما يرى البعض الآخر أنه نوع من التخلف و(البهدلة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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