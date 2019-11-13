فتاة حسناء تطلب الزواج من رجل يخاف الله بموقف المواصلات..!!

فاجأت فتاة حسناء سائقي المركبات العامة والمواطنين بموقف جاكسون بطلبها الذي وُصف بالغريب!! إذ أشارت إلى أنها تطلب السترة فقط وتريد الزواج من رجل يخاف الله ويحميها، بعد أن فقدت أسرتها بسبب حادث سير كانت هي الناجية الوحيدة، وتفاعل معها كثير من الشباب، إلا أنهم شكوا من الأوضاع، وواصلت الفتاة في مفاجأتها، وقالت إنها ستتكفل بكل مُنصرفات الزواج، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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