وزيرة التعليم العالي تشكل لجاناً لمتابعة كليات الطب والصحة بالجامعات

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم العالي بروفيسور انتصار الزين صغيرون قراراً بتشكيل لجان علمية متخصصة في مجال الدراسات الطبية وذلك بغرض متابعة و معاينة كليات الطب والعلوم الصحية التي انشئت مؤخرا في عدد من الجامعات الحكومية بالولايات. Advertisements واكدت الوزيرة ان سياسة مراجعة وتقويم الجامعات والكليات واحدة من اولويات المرحلة القادمة وتأتي بغرض ضبط الاداء وجودة مخرجات التعليم العالي بصورة اكثر كفاءة وقدرة. وأكدت بحسب المجهر، ان القرار يهدف للوقوف على امكانات هذه الكليات في ادائها وانشطتها العلمية والبحثية وموقفها العام وتحديد الاحتياجات الضرورية من ناحية الامكانيات المادية والبشرية والاجهزة والمعدات والمستشفيات التعليمية المتاحة لتدريب الطلاب وخدمة المجتمع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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