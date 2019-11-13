إعادة تشكيل لجنة التحقيق بشأن مفقودي “فض الاعتصام”

أصدر النائب العام تاج السر علي الحبر أمس قراراً بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا منذ تاريخ 3/6/2019 “فض الاعتصام” أو بعده.

وطبقاً لتعميم صحفي، فإن اللجنة تضمُّ في عضويتها 14 عضواً، ويترأسها المحامي الطيب أحمد العباسي، ومُقرّرها وكيل النيابة أحمد سليمان، إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود، وممثلٍ لأسر المفقودين.

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من جانبه قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان بحسب صحيفة السوداني، إنه طالب النائب العام بدمج اللجنة التي شكّلها المجلس السيادي بموجب القرار رقم 77 في الأول من أكتوبر الماضي، مع اللجنة المُكوَّنة حديثاً، مشيراً إلى أن أسباب تكوين السيادي لتلك اللجنة، جاءت لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وفق ما نصَّت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)