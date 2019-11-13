بوادر انقسام في الوسط الفني

يبدو ان عدوى الانقسامات قد اصابت الوسط الفني بعد ان فعلت بالاحزاب الكبيرة ما فعلت”في عهد الانقاذ”. Advertisements وتشير الدلائل ان انقساماً وشيكاً سوف يحدث تقوده مجموعة من الموسيقيين وبعض الفنانين القريبين من اتحاد المهنيين البعيدين عن الوسط الفني.. وهؤلاء يسعون الى ان يضموا لاتحاد الفنانين وعضويته تحت مظلة “اتحاد المهنيين” رغم ان هنالك عوائق تقف خيال ذلك. وبحسب الدار، يتوقع ان ينتج عن هذا الانشقاق تلك المجموعة لتكوين جسم فني يضمهم يكون تحت “مظلة اتحاد المهنيين” وان يتمترس اعضاء اتحاد الفنانين باتحادهم وهم الاغلبية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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