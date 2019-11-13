السفير التركي يزور مركزا لتدريب القابلات

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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زار السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الإثنين، المركز السوداني التركي لتدريب القابلات، الذي تم إنشائه بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”.
وأطلع نذير أوغلو، على معلومات من قبل مسؤولين حول الدراسة في المركز، الموجود في مدينة أم درمان، بضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، واستمع لمطالب نحو 400 طالبة يدرسن فيه.
كما تطرق في كلمة ألقاها أثناء الزيارة، على المشاريع التركية في السودان، التي تشمل مختلف المجالات.
وقال السفير التركي، للأناضول، إن بلاده تتشارك مشاريع مع السودان في مختلف المجالات، ومنها مشاريع كبيرة في قطاع الصحة.
وأردف: “من أهم هذه المشاريع، مستشفى البحث والتعليم السوداني التركي في مدينة نيالا، الذي يستقبل مرضى من دول الجوار، على غرار تشاد، وليبيا”.
وبحسب الأناضول أوضح أن وفيات الأطفال تعد من المشاكل الخطيرة التي يواجهها السودان، وأن المركز يلعب دورا مهما في التقليل من هذه الظاهرة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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