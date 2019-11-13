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وزير الصحة الاتحادي يعفي مدير الصحة بالجزيرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 13-نوفمبر-2019

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وزير الصحة الاتحادي يعفي مدير الصحة بالجزيرة

 

أصدر الدكتور اكرم علي التوم وزير الصحة الإتحادي امس القرار رقم ١٣ بإعفاء الدكتور محمد عبد الله محمد جبر الله من منصبه مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة.

 

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وأصدر القرار رقم ١٤  بحسب الدار، بتكليف الدكتور إيهاب عبد الله التوم مديرا عاما لوزارة الصحة بولاية الجزيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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