محتال ينتحل صفة ابو عركي

حذر الفنان ابو عركي البخيت من مجهول ينتحل صفحته عبر الفيس بوك انشأ صفحة باسمه بها عدد كبير من المعجبين والمتابعين. Advertisements وقال عركي بحسب آخر لحظة انه لا يمتلك اي صفحة او حساب في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او حتى “واتس اب” وانه بصدد مواجهة منتحل صفحته بالاجراءات القانونية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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