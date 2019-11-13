محتال ينتحل صفة ابو عركي

حذر الفنان ابو عركي البخيت من مجهول ينتحل صفحته عبر الفيس بوك انشأ صفحة باسمه بها عدد كبير من المعجبين والمتابعين.
وقال عركي بحسب آخر لحظة انه لا يمتلك اي صفحة او حساب في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او حتى “واتس اب” وانه بصدد مواجهة منتحل صفحته بالاجراءات القانونية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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