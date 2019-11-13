عبد القادر سالم (ارفع رأسك فوق في العالي)

يدخل الفنان عبد القادر سالم مساء غد الخميس في اولى بروفات اغنيته الوطنية الجديدة “ارفع رأسك فوق في العالي” وهي من كلمات الشاعر الكبير اسحق الحلنقي والحان الملحن عماد يوسف. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، ان عبد القادر سالم سبق وان التقى الحلنقي في عدة اغنيات أشهرها “دندن” التي صاغ الحانها الملحن علي أحمد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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