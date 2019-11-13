مهاب: (طمني إنتا عليك)

أعلن الفنان الشاب مهاب عثمان عن حفل جماهيري كبير يحييه في نهاية الشهر الجاري بالخرطوم في القرية التراثية بالحديقة الدولية. Advertisements وبحسب آخر لحظة، سيقدم مهاب خلال الحفل مجموعة من اغنياته الجديدة منها “كلمتين شوق” للشاعر والملحن احمد البلال، و”قميرية” و”طمني انتا عليك” للشاعر والملحن أحمد كوستي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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