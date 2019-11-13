تفاقم أزمة الخبز بودمدني و4 جنيهات للقطعة الواحدة

تفاقمت أزمة الخبز بود مدني مما أدى لارتفاع سعر القطعة الواحدة لـ( 4 )جنيهات في بعض الأحيان بالسوق السوداء، ووصف مواطنون أوضاع الخبز بود مدنى في حديثهم لمصادر بالكارثية، وطالبوا في الوقت ذاته المجلس السيادي بمراعاة أوضاعهم القاسية ، وقالوا: بقينا نرابط بالساعات أمام نوافذ المخابز المغلقة في انتظار الدقيق، وأضافوا: بعد ذلك يتطلب الأمر ساعات أخرى.

وفي السياق كشفت المصادر، بودمدني عن تكدس المواطنين أمام المخابز وهي مغلقة تحت هجير الشمس بينهم المرضى وكبار السن والنساء، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)