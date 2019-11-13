إسراء عادل في فضائيات عالمية

أبهرت المذيعة إسراء عادل المشاركين في المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار الذي تستضيفه البحرين، بتقديمها للحفبل الافتتاحي صباح امس، حيث شكلت حضوراً لافتاً في الحفل الذي نقله التلفزيون الرسمي للبحرين وعدة قنوات عالمية. Advertisements إسراء اشارت بحسب آخر لحظة، لمشاركتها في المنتدى العالمي عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه:” يسعدني تقديم الحفل الافتتاحي للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في دورته الثامنة عشر بمملكة البحرين، الحفل منقول على التلفزيون الرسمي لمملكة البحرين وعلى القنوات العالمية والقنوات الخاصة بالامم المتحدة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالمنصات الرسمية الخاصة بالمنتدى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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