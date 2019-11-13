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مجموعة “كلنا حميدتي”: لا صلة لنا بالسياسة

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التاريخ: 13-نوفمبر-2019

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مجموعة “كلنا حميدتي”: لا صلة لنا بالسياسة

قال الأمين العام لمجموعة (كلنا حميدتي) محمد الأشرف، إن المجموعة تعمل في مجال العمل الطوعي وليست لها أي صلة بالسياسة من قريب أو بعيد.

 

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن المجموعة التقت بنائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وشكرته على وقفته الصلبة في ثورة 19 ديسمبر ودعمه اللامحدود لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد. وأضاف “هذا هو الغرض الأساسي من اللقاء معه”.

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ممتدحاً الدور الإنساني والمجتمعي الذي ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع من خلال تسيير القوافل الإنسانية والصحية للمتأثرين بالسيول والأمطار فضلاً عن مساهمته في حل ضائقة المواصلات وذلك بتخصيص سيارات الدعم السريع لنقل المواطنين مجاناً.

وقال الأشرف إن هناك جهات تحاول تحوير هذه اللقاءات والأعمال التي تقوم بها المجموعة لأغراض تخصها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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