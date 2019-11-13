التاريخ: 13-نوفمبر-2019
46 مشاهدة
قال الأمين العام لمجموعة (كلنا حميدتي) محمد الأشرف، إن المجموعة تعمل في مجال العمل الطوعي وليست لها أي صلة بالسياسة من قريب أو بعيد.
وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن المجموعة التقت بنائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وشكرته على وقفته الصلبة في ثورة 19 ديسمبر ودعمه اللامحدود لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد. وأضاف “هذا هو الغرض الأساسي من اللقاء معه”.
ممتدحاً الدور الإنساني والمجتمعي الذي ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع من خلال تسيير القوافل الإنسانية والصحية للمتأثرين بالسيول والأمطار فضلاً عن مساهمته في حل ضائقة المواصلات وذلك بتخصيص سيارات الدعم السريع لنقل المواطنين مجاناً.
وقال الأشرف إن هناك جهات تحاول تحوير هذه اللقاءات والأعمال التي تقوم بها المجموعة لأغراض تخصها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة “كلنا حميدتي”: لا صلة لنا بالسياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.