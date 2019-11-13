مفرح: ادارة الحج والعمرة بكسلا تتبع للصحة

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف، نصر الدين مفرح ان المؤتمر الوطني “لعب شديد” بوزارة الشؤون الدينية من خلال تسييسه للمنابر وجعلها مقتصرة على مدح الحزب. Advertisements وكشف بحسب آخر لحظة، عن تجاوزات بالوزارة من خلال تشتيت اداراتها المختلفة، وقال مفرح خلال مخاطبته ختام دورة تأهيل الائمة والدعاة بولايات دارفور الخمس، والذي تحتضنه حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا امس انه وجد في ولاية كسلا ادارة الحج والعمرة تتبع لوزارة الصحة بدلاً عن وزارة الشؤون الدينية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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