شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألغى وكيل أول نيابة الثراء الحرام قراراً أصدره وكيل نيابة بالإفراج عن القيادي بالمؤتمر الوطني عبدالرحمن الخضر بالضمانة، وطبقاً لمصدر تحدث لـ(السوداني) فإنه تم إحضار الخضر من سجن كوبر لإكمال إجراءات قرار الإفراج والضمانة الإ أنه تفاجأ بصدور قرار آخر من وكيل أول النيابة بإلغاء قرار الإفراج عنه. المادة السابقة مجموعة “كلنا حميدتي”: نعمل في مجال العمل الطوعي ولا علاقة لنا بالسياسة….

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كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء قرار الإفراج عن عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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