متضررو أراضي سوبا… من ينصرهم ؟!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*المستشار القانوني: تم توزيع وبيع 85% من الاراضي على رموز وكوادر المؤتمر الوطني

*ممثل لجنة صياغة أراضي سوبا : تم ترحيل المواطنين من قبل النظام البائد بصورة وحشية وغير انسانية

*لجان صياغة أراضي سوبا: لدينا مستندات تثبت تورط نافذين في النظام البائد في ملف فساد أراضي سوبا

كشف متضررو اراضي سوبا عن تضرر 46 الف اسرة منذ العام 2003م، بينهم 17 الف تم تهجيرهم، فيما تم سجن 300 مواطن، بجانب 400 مفقود، و15 من القصر تم اعدامهم بحجة ضلوعهم في الاحداث التي شهدتها سوبا في فترة سابقة، بجانب تلفيق تهم لبعضهم تتعلق بإنتمائهم للحركات المسلحة، واتهم المتضررون وزارة التخطيط العمراني واللجان الشعبية بالمنطقة بالتورط في تزوير وبيع أراضيهم، وقال المتضررون ان اللجان الشعبية قامت بسحب ديباجاتهم لاعادة صياغتها غير انها أخفتها، مشيرين الى ان اللجنة الشعبية انكرت استلام ديباجاتهم.

مشاهدات

احتشد المئات من المتضررين أمام مقار صحيفة (الجريدة) مرددين هتافات(مرقنا مرقنا ضد الناس السرقو ارضنا، وسلمية سلمية ضد الحرامية) رافعين رايات كتب بها لا للتهجير والتشريد، ويبدو في اعينهم الارهاق، وكان من بينهم عشرات النساء يحملن اطفالهن، وقالت احدى المتضررات: لقد تعبنا من السكن في (الرواكيب) وفي كل خريف تهطل الامطار علينا وتلفت أثاثاتنا، ويأتي علينا الشتاء ولا نجد جداراً يدفينا نحن واطفالنا، وطالبت من قادة الحكومة الانتقالية على مستوى مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح برهان او نائبه العام الفريق محمد حمدان دقلو، ووزير الاعلام لسماع وجهات نظرهم وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الانتقالية والمتضررين، ودعت رئيس مجلس الوزراء لزيارتهم في اسرع وقت وحل قضيتهم العالقة.

أراضي سوبا

وفي ذات السياق أبانت لجان صياغة أراضي سوبا (المدينة الخيرية) تبلغ مساحتها حوالي 13 كيلو متر مربع ويسكنها 600.000 الف نسمة، من مناطق متفرقة من ولايات السودان، وتبلغ نسبة السكان فيها حوالي 80% اضافة الى ان هنالك اعداد تقدر بعشرات الالاف من قبائل جنوب السكنية، واشاروا الى ان منطقة سوبا تتبع لادارة تنظيم القرى، وأردفت: صدر قرار في عهد النظام البائد من وزير التخطيط السابق د. شرف الدين بانقا، ووالي السابق د. مجذوب الخليفة ينص على ( أن مواطني سوبا تقرر إسكانهم داخل سوبا).

تفاصيل ماحدث

وأضافت اللجنة ان أراضي سوبا خضعت لثلاث عمليات ازالة، واعتبرت تلك الازالة تمهيداً لنهب ومصادرة أراضي المواطنين، على حد تعبيرهم، وطالبت اللجنة بلقاء جماهيري مع قادة الحكومة الانتقالية على مستوى مجلس الوزراء، ومجلس السيادة أو نائبه والنائب العام ووزير الاعلام مع قواعد مواطني سوبا المتضررين، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الانتقالية والمتظلمين، وأكدت اللجنة امتلاكها لمستندات تثبت تورط نافذين في النظام البائد في ملف فساد اراضي سوبا.

وقال ممثل لجنة صياغة اراضي سوبا محمود فضل محمود تم ترحيل مواطني سوبا قسرياً بقوة السلاح الى جبال المرخيات بأمدرمان بمنطقة الفتح، الى جانب ترحيل آخرين منهم من السلمة او بغريب الى منطقة جبل اولياء بموقع يسمى الرشيد دون خدمات، وقلل محمود من قيمة الاراضي التي تم نقلهم اليها، واردف: تم ترحيلنا من مناطق ذات قيمة عالية ومميزة الى مناطق لا تساوي 1% من قيمة القطعة في سوبا، وأكد على انه يتراوح سعر القطعة الواحدة في سوبا مابين 3 الى 5 مليار جنيه، بيمنا المناطق التي تم ترحيلنا اليها لا تساوي القطعة فيها اكثر من 100 الف جنيه و50 الف جنيه ومن غير شهادات بحث، الى جانب لا تتوفر فيها الخدمات من كهرباء ومدارس ومراكز صحية او مستشفيات.

أوراق ثبوتية

ووصف في حديثه لـ(الجريدة) الكيفية التي تم ترحيل المواطنين بها من قبل النظام البائد بالوحشية وغير الانسانية، واختلطت نبراته بحزن عميق وخرج صوته غاضباً :واردف اجتاحت سوبا آنذاك العربات المسلحة والمدرعات والدوشكا واحاط عشرات الالاف من الجنود والاجهزة الامنية المواطنين، واشار بسبابته وفي عيينه شرارة الغضب وواصل في حديثه ان تلك الجهات اطلقت الرصاص على المواطنين وأصابتهم اصابات مباشرة مما أدى الى وفاة عدد منهم، والاجهزة الامنية قامت باعتقال اكثر من الف وخمسمائة مواطن، الى جانب انها مارست اشد انواع التعذيب على بعض المواطنين وأدى ذلك لموتهم، وذكر ان السلطات القت الغبض على المستشار القانوني لمتضرري اراضي سوبا محمد أحمد ارباب وقامت بتعذيبه مما تسبب له كسوراً برجليه، الى جانب محاولة اغتياله باستعمال سيارة واطلاق الرصاص على سيارته، وتم حرق منزله بالبنزين والاستيلاء على جميع منقولاته بعد اعتقاله مباشرةً.

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تورط نافذين بالوطني

وفي ذات السياق اكد المستشار القانوني لمتضرري اراضي سوبا محمد أحمد أرباب لـ(الجريدة) على انه تم الاستيلاء على 90 % من اراضي مواطني سوبا، وتنطبق عليهم جميع الشروط والاسس وضوابط منح قطعة الارض، واردف: تم توزيع وبيع 85% من الاراضي على رموز وكوادر المؤتمر الوطني واللجان والمهندسين، واتهم كوادر المؤتمر الوطني واللجان بالتورط في بيع شهادات البحث في الشارع ومكاتب العقارات، ووصف الارباب قضية سوبا بالمعلم البارز من معالم الظلم والجور والعنصرية والفساد في عهد الرئيس المخلوع الفاسد والظالم، على حد وصفه، ورأى انها في الوقت الحالي تحدي ينتظر قراراً حاسماً وعادلاً، وشدد على ضرورة اتخاذ القرار الفوري، وطالب بتشكيل لجنة محايدة تجلس مع لجنة المتظلمين المتضررين، وفي ذات الوقت كشف الارباب عن توجه النائب العام تاج السر الحبر بتشكيل لجنة تحقيق حول فساد اراضي سوبا( المدينة الخيرية) وقطع الارباب لـ(الجريدة) بدفعه بمذكرة عاجلة بشأن الفساد الذي طال ملف اراضي سوبا.

مذكرة تحقيق

وشددت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخه منها على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة، وان تكون خالية من عناصر النظام البائد المتمثلة في مكاتب اراضي جنوب الجزام والمهندسين والعريفين المعينين من المؤتمر الوطني، ووصفتها بالجهات الفاسدة، وطالبت المذكرة بدعوة جميع المواطنين الذين تم ترحيلهم قسرياً بقوة السلاح للعودة لارشاد لجنة التحقيق عن مواقع حياتهم بسوبا، مشددة على ضرورة اغلاق مكتب الاراضي خلال 72 ساعة، وحجز الملفات والمقتنيات تحت حراسة مشددة، بجانب حجز جميع القطع السكنية بالمنطقة (المدينة الخيرية)، وحظر شهادات البحث والغاء وحل كل اللجان المكونة حديثاً، وطالبت المذكرة بنشر جميع كشوفات الاستحقاقات الصادرة بواسطة لجنة الفساد المشكو ضدها، وكشفت المذكرة عن تمليك اراضي سوبا لنافذين في النظام البائد وضباط شرطة امتلك الواحد مابين 125 قطعة ، 70 و 30 قطعة للشخص الواحد، الى جانب تمليك الالاف من القطع لشركات رموز النظام المؤتمر الوطني .