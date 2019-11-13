والي جنوب دارفور: في الجيش (ما عندنا خشم بيت)

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد والي جنوب دارفور قائد الفرقة 16 مشاة اللواء ركن هاشم خالد محمود ان القوات المسلحة في كل الولايات تقوم باربعة مهام بينما في ولاية جنوب دارفور تقوم بـ “11” مهمة، ابرزها تأمين الحدود والموسم الزراعي بجانب جمع السلاح. Advertisements وشدد على حيادية القوات في النزاعات التي نشبت في الولاية، وقال لدى مخاطبته امس منسوبي القوات المسلحة بنادي الضباط بنيالانحن في المؤسسة العسكرية “ما عندنا خشم بيت”، وأضاف خشم بيتنا هو السودان، وتابع ان القوات المسلحة بالولاية تعمل على تحقيق اهداف الثورة في انفاذ السلام والحرية والعدالة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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