تفاصيل مثيرة في قضية مقتل معلم خشم القربة

طالب قاضي محكمة الأوسط أم درمان الذي ينظر في قضية مقتل معلم خشم القربة (أحمد الخير) مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي هيئتي الاتهام والدفاع بالابتعاد عن المرارات السياسية.

وشدد القاضي في جلسة أمس على أن المحكمة مجردة تهدف للبحث عن الحقيقة والعدالة، وكان ممثل الاتهام في الحق الخاص المحامي ساطع الحاج قد وصف المتهمين من منسوبي جهاز المخابرات العامة بأنهم (بالأمس كانوا أسوداً واليوم صاروا فئراناً يطلبون العدالة).

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واعترض محامي الدفاع عباس بابكر عباس، وطالب ساطع بالكف عن توجيه الإساءات للمتهمين، فيما رد بعض المتهمين من داخل قفص الاتهام بأنهم ما زالوا (أسوداً)، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)