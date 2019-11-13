الجراد الصحراوي يجتاح نهر النيل

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة اجتاحت اسراب من الجراد الصحراوي مساحات شاشعه من مناطق الزراعه المطريه بغرب المتمه والدامر بولاية نهر النيل. Advertisements واعلن مدير ادارة وقاية النباتات بوزارة الانتاج والموارد الاقتصاديه بنهر النيل، مريم ابو القاسم في تصريحات صحفيه بحسب آخر لحظة، عن تشكيل اتيام للعمل الميداني تباشر اعمالها لمكافحه اسراب الجراد الصحراوي في مناطق انتشارها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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