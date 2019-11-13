مصرع (3) أطفال بانفجار جسم غريب بالشمالية

أدى انفجار جسم غريب بالمنطقة المتاخمة لمعسكر (الدروة) التابع للقوات المسلحة بمحلية مروي امرأة وطفلة بجروح متفاوتة، وتوفيت جراء الحادثة كلاً من آسيا إبراهيم الأمين عثمان (12) عاماً”، رهف إبراهيم الأمين عثمان (10) أعوام، عبد الله محمد حماد (13) عاماً”.

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وشدد عدد من أهالي ضحايا حادثة الانفجار بحسب صحيفة السوداني، على السلطات المختصة بضرورة إجراء مسوحات شاملة للمنطقة والتأكد من نظافتها من المتفجرات.

في السياق تقدمت رئاسة محلية مروي ولجنة أمن المحلية بخالص التعازي لأسر وذوي المتوفين في الحادثة، وأكدت متابعتها مع الأجهزة النظامية المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة والعمل على تلافي تكرارها مستقبلاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)