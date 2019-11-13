أزمة جديدة بين (الثورية) و(التغيير) بسبب تعيين الولاة

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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حذرت الجبهة الثورية من مغبة انهيار اتفاق جوبا ونسف مفاوضات السلام حال اصرت قوى الحرية والتغيير على تجاوزها في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة ولايات، وقال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو ان هنالك ولايات لا يمكن حكمها بواسطة ولاة من الحرية والتغيير مثل دارفور والشرق الملتهب.
وحذر من لحظة نندم فيها على عدم الابقاء على العسكر حاكمين في الولايات التي بالامكان ان تنفجر بغياب الرؤية المتأنية في التعيين.
من جانبه أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير د. جمال ادريس وفقاً لآخر لحظة، انه لم يتم التشاور مع الحرية والتغيير قبل التوقيع، لافتاً الى ان الجهات التي مهرت الاتفاق غير مفوضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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