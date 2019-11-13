أزمة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالنيل الأبيض

تسبب قرار وزير الصحة الاتحادية في اقالة مدير عام الوزارة بولاية النيل الأبيض في أزمة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء عقب رفض والي النيل الأبيض تنفيذ قرار وزير الصحة الاتحادية. Advertisements من جهته أكد مدير وزارة الصحة وقوفه على مسافة واحدة من جميع العاملين وعدم تميزه لكوادر الحزب المخلوع، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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