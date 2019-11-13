والي النيل الابيض لـ (محتجين): (زمن الصبة انتهى)

رفض والي النيل الابيض اللواء حيدر الطريفي، تنظيم اي تجمهر او مسيرة أمام أمانة حكومة ولايته، وجاء حديث الوالي رداً على وقفة احتجاجية نفذها سكان مربع “48” بمدينة ربك، بسبب انقطاع المياه عن المنطقة، زمن الصبة والمظاهرات انتهي تماماً”، وانه لن يقبل باي تجمعات او تجمهر او مخاطبة حشود.

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واضاف (لو جايين وعندكم مطالب مطالبكم على عينا وراسنا”، وطالب الوالي المحتجين بتكوين لجنة منهم للجلوس معهم وتقديم مطالبهم بصورة محنرمة ومن ثم سماع رد الحكومة، فحال كان الرد مقنعاً اهلا وسهلا وان لم يكن كذلك فحينها فليفعلوا ما يرونه مناسباً.

وقال الطريفي بحسب آخر لحظة، ان اي مشكلة لها حل، وتابع “ما في زول لجأ لينا قبل كده ولقى ابوابنا مقفولة”، وزاد الوالي مهدداً المحتجين “أنا بقولها ليكم بالواضح بعد 10 دقائق اي زول بكون قاعد قدام امانة الحكومة بفتح فيهو بلاغ وبدخلو السجن”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)