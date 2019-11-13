إلغاء قرار بالإفراج عن عبد الرحمن الخضر

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة ألغى وكيل أول نيابة الثراء الحرام قراراً أصدره وكيل نيابة بالإفراج عن القيادي بالمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر بالضمانة، وطبقاً لمصدر، فإنه تم إحضار الخضر من سجن كوبر لإكمال إجراءات قرار الإفراج والضمانة إلا أنه تفاجأ بصدور قرار آخر من وكيل أول النيابة بإلغاء قرار الإفراج عنه، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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