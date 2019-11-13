كباشي: الحكومة ملتزمة باعلان جوبا

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أكد عضو المجلس السيادي كبير المفاوضين، الفريق الركن شمس الدين كباشي التزام الحكومة بكل بنود اعلان حسن النوايا الموقع في جوبا بين الجبهة الثورية والحكومة، والتقى الكباشي امس بالقصر الجمهوري، بوفد حركة تحرير كوش السودانية، برئاسة رئيس الحركة محمد داؤود بنداك، وعضوية دهب ابراهيم وأحمد ميرغني، وذلك بحضور مفوض السلام د. سليمان محمد الدبيلو. Advertisements وقال بنداك بحسب آخر لحظة، ان اللقاء تناول ترتيبات انطلاق مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية خاصة مسار الشمال، بجانب سير ترتيبات واجراءات تنفيذ الغاء القرار 206 الخاص بمصادرة اراضي السدود، والقرار الخاص بمنع تصنيع واستخدام السيانيد في عمليات استخراج الذهب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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