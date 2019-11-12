بالصورة: (مُسن سوداني ) يفترش الأرض في موقف مواصلات عامة بالخرطوم يلهب مشاعر رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مُحزنة مثيرة للشفقة ألهبت مشاعرهم، ل (مُسِن سوداني) مريض يفترش الأرض تحت الأقدام بعد أن أعياه الانتظار، في ظل أزمة مواصلات حادة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وبدأ (المُسن) طريح الأرض تحت أقدام جمهرة من الناس في انتظار المواصلان بموقف “جاكسون” في قلب الخرطوم.

وأشاعت الصورة تذمراً واسعاً في أوساط مواقع التواصل، ولوم المسؤولين بعجزهم عن حل أزمة المواصلات بالخرطوم والتي تفاقمت بشكل لافت هذه الأيام

الخرطوم (أخبار الخليج 365)