وزيرة الخارجية تلتقي سفير كوريا الجنوبية

استقبلت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى السودان لي كي سيوغ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وعبرت الوزيرة بحسب سونا – عن شكرها وتقديرها للسفير الكوري على جهده في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعلى ما ظلت تقدمه كوريا الجنوبية من دعم تنموي وفني في مجالات المياه والزراعة والصحة خاصة في مجال مكافحة مرض البلهارسيا.

ورحبت بتعيين الملحق التجاري للوكالة الكورية للتجارة والاستثمار مما يمهّد لعودة الشركات الكورية إلى السودان.

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كما أبدت تطلّعها لتنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية للدعم التنموي الكوري والتي تم توقيعها الشهر الماضي في الخرطوم.

وكذلك أشادت بمراكز التدريب المهني التي ساهمت الحكومة الكورية في إنشائها في ولايتي الخرطوم والجزيرة.

من جانبه تقدم السفير الكوري بالشكر لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التي وجدها أثناء فترة عمله، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين وتطلّع الحكومة الكورية إلى العمل لتطويرها إلى مستويات أعلى .

وأشار لترحيب الحكومة الكورية بتوقيع الوثيقة الدستورية وأكد العمل على دعم السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية كذلك أشار السفير إلى تطلّع الجانب الكوري لتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وما لذلك من أثر إيجابي في دفع العلاقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)