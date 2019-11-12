والي كسلا يدعو للتكاتف للقضاء على حمى الضنك بالولاية

دعا والي كسلا المكلف، اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، خلال تدشينه انطلاق الحملة الكبرى للإصحاح البيئي بالمركز الاجتماعي بحي الكرمتة، إلى أهمية شحذ الهمم للقضاء على حمى الضنك بالولاية إلى غير رجعة بنهاية العام الحالي.

وثمن الوالي تدشين الحملة التي جاءت تحت رعاية صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان وجمعية الهلال الأحمر السوداني، والمنفذة عبر منظمة “بشارات الخير” الخيرية، المبادرة التي قال إنه سيكون لها ما بعدها، وفتح الباب أمام مبادرات أخرى، مؤكداً أن حمى الضنك لم تتجاوز مدينة كسلا وأريافها، داعياً إلى تنسيق الجهد الرسمي مع الشعبي تحت إدارة وزارة الصحة ومحلية كسلا حسب البرنامج المعد من الوزارة للوصول إلى نتائج ممتازة وسريعة، خاصة وأن الوزارة لديها سجل يحدد معرفتها ببدايات العمل وشكل التدخلات المطلوبة. وقدم الوالي شكره لكافة الجهات التي قدمت دعمها ومساندتها للولاية في العمل الصحي، منوهاً إلى أهمية الاستمرار ومواجهة التحدي في العمل الخاص الذي ينهي المرض.

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وشدّد همد بحسب الشروق – على أهمية تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي حول كيفية التخلص السليم من النفايات، والتعامل مع القضاء على البعوض المسبب للحميات حتى لا يكون مستوطناً، ومن ثم صعوبة اقتلاعه من جابنها، عبّرت المديرة العامة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلفة، عن تقديرها لمبادرة لجنة المنظمات الصحية والتي سيتم تضمينها الخطة المستقبلية للوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)