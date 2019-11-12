تنفيذ قرار ترحيل المواطنين بالسيارات الحكومية “مجاناً” بالأربعاء

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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يدخل قرار الحكومة الخاص بترحيل المواطنين بالسيارات الحكومية مجاناً أثناء ساعات العمل الرسمية وفي العطلات الرسمية، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء، ووجهت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بحصر العربات الحكومية للإسهام في نقل المواطنين.
ووجه اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الثلاثاء برئاسة وزير الحكم الاتحادي، د.يوسف آدم الضي، بمجلس الوزراء، بتكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم من يوم الأربعاء.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق- إن اللجنة اجتمعت بقيادات الخدمة المدنية في إطار تنفيذ قرار وضع العربات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في خدمة المواطنين.
وأضاف أن القرار يجيء كحل مؤقت لأزمة المواصلات، مبيناً أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من قيادات الخدمة المدنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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