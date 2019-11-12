القضارف تدشن الموسم التسويقي للمحاصيل

دشنت إدارة أسواق المحاصيل بولاية القضارف الثلاثاء، فعاليات الموسم التسويقي للعام 2019-2020، وأكد والي القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، سعيه لتطوير أسواق المحصول وزيادة المواعين التخزينية لتصل بورصة الولاية إلى العالمية.

وحيّا والي ولاية القضارف لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لفعاليات الموسم التسويقي، المزارعين وشركاء الإنتاج الذين يعول عليهم في توفير الأمن الغذائي، مشيراً للإنتاج الجيد رغم العثرات التي صاحبت بداية الموسم من شح في الوقود والنقد.

وأشار إلى جهود الحكومة في توفير السيولة والوقود المطلوب، سعياً لنهضة الاقتصاد وإدخال التقنيات وتسهيل التمويل والاهتمام بشريحة صغار المزارعين وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإدخال القيم المضافة بتصنيع الإنتاج الزراعي.

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وكشف الوالي بحسب الشروق – عن العمل في إنشاء الطرق وتحديث سوق المحاصيل وزيادة المواعين التخزينية لتصل بورصة الولاية إلى العالمية، موجهاً وزارة المالية بالعمل على تطوير السوق .

من جانبها استعرضت الأستاذة نجاة أحمد محمد، المديرة العامة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف، دور ولاية القضارف في تحقيق الأمن الغذائي للسودان، داعية إلى أهمية توفير الإمكانيات لتسهيل دور الولاية في توفير الأمن الغذائي للعالم العربي، مشيدة بمنتجي المحاصيل الزراعية وشركاء الإنتاج ووزارة المالية الاتحادية وجهودهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية وجهود حكومة الولاية في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.

الخرطم (أخبار الخليج 365)