شداد: أكثر من مليون دولار دخلت خزانة الاتحاد

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قال كمال شداد رئيس اتحاد الكرة في ورشة تنظيم مباريات الممتاز والدرجة الوسيطةإن اتحاده غني بأموال الفيفا حالياً، وقد ورد خزانته أكثر من مليون دولار، والسبب في ذلك أن هناك أموالاً كانت محتجزة بطرف الفيفا لعدم تقديم ميزانيات مجازة من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، لثلاث سنوات قبل حضورهم، حيث تمكن المهندس مازن أبوسن مستشار الرئيس من تقديم برامج تطوير للفيفا من بعد إطلاع مطوّل له، ومخاطبات جرت، تمت المصادقة عليها، وتم توريدها خزانة الاتحاد، لكن الاتحاد (مكبّل) في صرفها، ولا يحق له التصرف فيها، إلا في المشاريع التي أجيزت لها، ومنها مشروع صالة الاتحاد في المدينة الرياضية لكرة القدم داخل الصالات، ومنها إذاعة الاتحاد التي باتت على وشك، وكذلك كرة القدم السنية، وخلافه، وزاد البروف شداد أن دعم التسيير تم توجيهه إلى الاتحادات المحلية بواقع (70) ألف لكل اتحاد حتى الآن، وقابلة للزيادة وفق التوجيه الصادر .

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحسب (اليوم التالي) إلى أن عملية المخاطبة تعاني كثيراً في الطريقة المتبعة، لهذا توجهوا نحو إنشاء (الاتحاد الالكتروني) عبر الشبكة التي تربط كل الاتحادات المحلية، وذكر أن كل التعامل سيكون عبر الايميل ما بين الاتحاد ومنسوبيه في المرحلة المقبلة، وسيكون ذلك إمتداد لمشاريع عدة دشنوها وبدأت تنضج، من بينها التسجيل الالكتروني، وأبان البروف شداد أن مازن أبوسن مجتهد و(شاطر)، وقد جلب الدعومات عبر امتلاكه للمعرفة والجد وأصبح من كوادر النخبة في مشاريع التطوير، ويتوقع أن يكون قريباً في لجان الفيفا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)