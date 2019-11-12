الزراعة تعلن (80) ألف فدان من المحاصيل و إكتمال الترتيبات للموسم الزراعي الشتوي

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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كشفت ولاية وسط دارفور عن زراعة (80) ألف فدان من المحاصيل الشتوية المختلفة، في وقت أعلنت فيه عن جهود لتأمين الموسم الزراعي لتفادى أي تفلتات بالمحليات.
وقال اللواء ركن سليمان الأمين مساعد والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) إن الولاية وضعت كافة الترتيبات لإستقبال الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن الولاية تتمتع بمناخ مختلف عن بقية الولايات الأخرى مما يساعد في إنجاح الموسم الزراعي.
وأكد مساعد إستقرار الأوضاع الأمنية بجميع محليات الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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