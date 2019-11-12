البرهان يلتقي سفير كوريا الجنوبية

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبة بالقصر الجمهورى اليوم، سفير كوريا الجنوبية لدى السودان السفير “لي كي سيوغ” بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وكوريا الجنوبية، وسبل تطويرها.

وأوضح السفير “لي كي سيوغ” فى تصريح صحفى، بحسب سونا – أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في مجال التعاون المشترك في البرامج التنموية ومجالات التدريب.

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وقال السفير الكوري إن تطور العلاقة بين البلدين أكدته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للمسؤولين في البلدين خلال السنوات الماضية، وأضاف السفير الكوري، أن العلاقات بين البلدين أخذت بعداً ثقافياً عكسته الزيارات المتبادلة للفرق الموسيقية والتراثية من البلدين.

وأضاف السفير أن بلاده قدمت مساهمات في عدد من المشاريع التنموية فى السودان في مختلف المجالات، مشيراً في ذلك إلى إنشاء بلاده مركز للتدريب المهني في ولاية الجزيرة الذي افتتح في العام الماضي، فضلاً عن الدعم الصحي لمحاربة الأمراض المستوطنة مثل البلهارسيا، مؤكداً أن بلاده ستستمر في تقديم دعمها لمثل هذه المشاريع.

وأوضح السفير الكوري أن بلاده تقدم دعم سنوي للأغراض الإنسانية للسودان بمبلغ مليون دولار عبر منظمات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده قدمت هذا العام مبلغ ثلاثة مليون دولار لمساعدة ضحايا السيول والفيضانات في السودان .

وعبر السفير عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب السودان لدعمهم وتعاونهم معه خلال فترة عمله في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)