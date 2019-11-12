إعفاء المدير العام لـ”الصحة” بالجزيرة

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أصدر وزير الصحة الاتحادي، د.أكرم علي التوم، يوم الثلاثاء، القرار رقم 13 بإعفاء المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة . د.محمد عبدالله محمد جبر الله، من منصبه بحسب الشروق. وأصدر القرار رقم 14 بتكليف د. إيهاب عبدالله التوم، مديراً عاماً لوزارة الصحة بولاية الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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