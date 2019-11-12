الشعبي يُجدِّد رفضه لقانون الطوارئ

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
2 مشاهدة
جدَّد حزب المؤتمر الشعبي، رفضه القاطع لقانون الطوارئ بالبلاد، وقال أمينه العام د. علي الحاج، إن الطوارئ في السودان سياسية وأنها مسألة موجهة ضد الدولة، مضيفاً نحن لسنا مع إسقاط الحكومة بل نحن ضد الطوارئ.
وأبان في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب الإثنين،بحسب الشروق – أنه مع وجود قانون الطوارئ لا يوجد استثمار ولا يوجد سلام ولا وثيقة، قائلاً نحن لسنا ضد الحكومة القائمة، وإذا هناك شيء نقدمه للحكومة يمكن تقديمه، وأضاف الحاج إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب نقطة يجب أن نقف عندها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي يُجدِّد رفضه لقانون الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.