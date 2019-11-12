الشعبي يُجدِّد رفضه لقانون الطوارئ

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جدَّد حزب المؤتمر الشعبي، رفضه القاطع لقانون الطوارئ بالبلاد، وقال أمينه العام د. علي الحاج، إن الطوارئ في السودان سياسية وأنها مسألة موجهة ضد الدولة، مضيفاً نحن لسنا مع إسقاط الحكومة بل نحن ضد الطوارئ.

وأبان في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب الإثنين،بحسب الشروق – أنه مع وجود قانون الطوارئ لا يوجد استثمار ولا يوجد سلام ولا وثيقة، قائلاً نحن لسنا ضد الحكومة القائمة، وإذا هناك شيء نقدمه للحكومة يمكن تقديمه، وأضاف الحاج إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب نقطة يجب أن نقف عندها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)