لجنة دراسة موقف المواصلات تجتمع بقيادات الخدمة المدنية

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة رأس وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع المشترك للجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد مع السادة وكلاء الوزارات وقيادات الخدمة المدنية القومية. Advertisements وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية بحسب سونا – أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من قيادات الخدمة المدنية، حيث ناقش تنفيذ قرار وضع العربات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في خدمة المواطنين كحل مؤقت لأزمة المواصلات. وأوصى الأجتماع بحصر العربات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم من يوم غدٍ الأربعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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