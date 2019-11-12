قاضي “محكمة الشهيد الخير” يطلب إبعاد المرارات السياسية

طالب قاضي محكمة الشهيد الأستاذ أحمد الخير المنعقدة هذه الأيام بمحكمة الأوسط بأمدرمان، د.الصادق عبدالرحمن الفكي، من هيئتي الدفاع والاتهام، الابتعاد عن المرارات السياسية، وشدد على أن المحكمة مجردة تهدف للبحث عن الحقيقة والعدالة.

وقال نعمل على تطبيق العدالة ونحن نبحث عن حقيقة مجردة وفق قانون الإجراءات الجنائية، وشدد على أن المرارات السياسية مكانها خارج المحكمة . وأضاف الفكي خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء” إننا نتمنى أن نخرج بعدالة ناجزة وحتى لا نلجأ لأي إجراء ليس جميلاً في حقنا وحق الجميع”.

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وكان عضو هيئة الاتهام ساطع الحاج وصف المتهمين بأنهم كانوا “أسوداً” إبان أحداث المظاهرات الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع والقاضي.

يشار إلى أن محكمة الأستاذ أحمد الخير في جلستها يوم الثلاثاء، استمعت إلى شهود الاتهام الخامس والسادس فيما رفضت هيئة الدفاع شهود الدفاع السابع وطلبت إتاحة بعض الوقت.

وكشف شاهد الدفاع الخامس مصعب حامد بحسب الشروق – أن القوة التي تحركت من مدينة كسلا إلى مدينة خشم القربة كانت تتشكل من جهاز الأمن وإدارة العمليات وكانت مهمتها في خشم القربة إظهار القوة وإحضار المعتقلين إلى كسلا، كما نفى الشاهد علمه بفتح بلاغ ضد المتهمين، وأشار إلى أن كسلا كانت محكومة بأمر الطوارئ الذي جُدد عدة مرات، كما أكد أنه لا يعلم ما حدث للشهيد أحمد الخير عقب وصوله للإسعاف في كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)