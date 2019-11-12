دخول (18) شركة إمتياز جديدة للتنقيب عن الذهب بالشمالية

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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كشفت الولاية الشمالية عن دخول (18) شركة إمتياز جديدة فى مجال التنقيب عن الذهب بعد إستيفائها إجراءات وشروط وزارة الطاقة والتعدين الإتحادية، فى وقت أعلنت فيه عن إقامة أسواق للتعدين في عدد من محليات الولاية لأجل تقنين العمل.
وقال خالد موسي مدير عام الطاقة والتعدين بوزارة البنية التحتية بالولاية بحسب (smc) أن بعض الشركات إستلمت المواقع التى خُصِّصت لها والأخري شرعت في إجراءت التسليم، مشيراً إلي أن الولاية تُطبق جملة إشترطات لابد من توفرها منها المقدرة الفنية والمالية للشركة، مشدّداً علي أهمية الحد من الأثر السالب للتعدين فيما يختّص بإستخدام الأرض من خلال الإهتمام بالجوانب البيئية.
وأوضح موسي أن الولاية تعمل علي تقنين العمل فى مجال التعدين الأهلي من خلال تقديم الخدمات لتجمعات المعدنين، ومراقبة الإنتاج، فضلاً عن الجوانب الأمنية والصحية لمعالجة أي إشكالات قد تحدث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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