ضبط كميات من حبوب السمنة والكريمات المحظورة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية الجزيرة فرع كبري رفاعة، من ضبط (70,000) حبة من الحبوب الرائجة لزيادة الوزن عند النساء (تسمين)، وتمت الضبطية إثر توافر معلومات دقيقة لقوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب في تلك المنطقة.

Advertisements

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة صلاح الدين الحمري في تصريح، بحسب (آخر لحظة) أن المضبوطات تأتي في إطار العمل الروتيني لقوات مكافحة التهريب، وأشار إلى أنه تم ضبط الحبوب موزعة في مجموعة من دفارات الترحيلات، كما تم ضبط عدد (7500) صباع كريمات مختلفة و(11600) صابونة وكريمات مختلفة و(1420) بطارية جوال و(640) شاحن جوال و(2100) سماعة جوال و(2256) فتيلاً من الأدوية و(360) فتيل زيت شعر، وأضاف الحمري أن جميع هذه السلع بدون أي مستندات رسمية ومنها سلع غير مطابقة للمواصفات الوطنية وسلع مقيدة بقوانين أخرى وسلع محظورة.

من جانبه قال العقيد شرطة أمين عبد الغفار مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية الجزيرة إن الضبطية نتاج عمل مكثف بمراقبة المداخل والمخارج للولاية، وأوضح أن الضبطية تمت في منطقة رفاعة بولاية الجزيرة، وأكد جاهزية قواته للاطلاع بواجبها في حماية اقتصاد البلاد وصحة المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)