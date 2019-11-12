“التربية” تطيح بـ(7) من مديري التعليم الثانوي بمحليات الخرطوم

أطاحت إدارة التعليم العام بـ(7) من رموز النظام البائد أمس من مديري التعليم الثانوي بالمحليات وذلك على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم والذي بموجبه تم إعفاء كل مديري التعليم الثانوي بالمحليات السبع بالعاصمة.

ووصفت قمرية عمرحسين القرار بحسب (الجريدة) وحمل توقيع مدير عام التعليم محمد إبراهيم علي وصفته بالانتصار للثورة وللمعلمين بمختلف البلاد .

Advertisements

وقالت قمرية: إن إدارات التعليم بالمحليات درجوا على اتخاذ اجراءات تعسفية ضد المعلمين بنقلهم وفصلهم دون أسباب وأن القرار خطوة لتصفية التعليم من قبضة النظام البائد، قبل أن يمثل خطوة لعودة التعليم سيرته الأولى.

وحسب البيان فإنه تقرر تعيين كل من منير محمد عثمان مديراً للتعليم في محلية (امبدة) سيف الله الشيخ لمحلية(امدرمان) مرضي يحيى لمحلية (كرري) محمد الياس لمحلية (شرق النيل) عماد الدين محمد خير لمحلية (بحري) وإبراهيم أحمد إبراهيم لـ(الخرطوم) عبدالحافظ سرالختم لـ(جبل اولياء).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)