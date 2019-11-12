فرق طبية تبدأ تطعيم الأطفال بمناطق الحركة الشعبية بجنوب كردفان

كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان عن إرسال فرق طبية لمناطق الحركة الشعبية بغرض تطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.

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وقال بروفيسور يوسف البلة أمين عام الحكومة بالإنابة في تصريح بحسب (smc) إن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو طلبت من حكومة الولاية تسيير فرق طبية لمناطقها، مبيناً أن الفرق التي تم إرسالها تتكون من أطباء وكوادر مؤهلة، بجانب أدوية ومضادات حيوية، مشيراً إلى أنهم قاموا بعملية تطعيم الأطفال ضد أمراض الحصبة بريفي البرام وهيبان.

وأكد البلة أن حركة المواطنين من مناطق الحركة إلى الولاية منتظمة، وأنهم يقومون بممارسة نشاطاتهم الإجتماعية بصورة طبيعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)