التاريخ: 12-نوفمبر-2019
13 مشاهدة
كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان عن إرسال فرق طبية لمناطق الحركة الشعبية بغرض تطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
وقال بروفيسور يوسف البلة أمين عام الحكومة بالإنابة في تصريح بحسب (smc) إن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو طلبت من حكومة الولاية تسيير فرق طبية لمناطقها، مبيناً أن الفرق التي تم إرسالها تتكون من أطباء وكوادر مؤهلة، بجانب أدوية ومضادات حيوية، مشيراً إلى أنهم قاموا بعملية تطعيم الأطفال ضد أمراض الحصبة بريفي البرام وهيبان.
وأكد البلة أن حركة المواطنين من مناطق الحركة إلى الولاية منتظمة، وأنهم يقومون بممارسة نشاطاتهم الإجتماعية بصورة طبيعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فرق طبية تبدأ تطعيم الأطفال بمناطق الحركة الشعبية بجنوب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.