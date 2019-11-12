الري تدرس تنفيذ (5) مشروعات لحصاد المياه

أكد وزير الري والموارد المائية بروفيسر ياسر عباس اهتمام الدولة بقطاع الموارد المائية وقطاع مياه الشرب وقيام مثل هذه المشروعات في المناطق الريفية، جاء ذلك لدى لقاءه بمكتبه يوم الإثنين، وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد” برئاسة المدير العام رفيق علي صالح.

وقدم رئيس الوفد للوزير تنويرا” فنيا” للدراسة المتعلقة بالخارطة المثلى لاستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية للمرحلة الأولى لولايات نهر النيل، الشمالية، الخرطوم، إلى جانب المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة المركز، وأشار لأهمية الدراسة في تعويض الفاقد المائي بالسودان، وذلك عن طريق إقامة مشاريع حيوية لمشروعات حصاد المياه واستغلال المياه الجوفية التي يذخر بها السودان لإقامة ري تكميلي، وإمكانية الإستفادة من بنك التنمية الإسلامي في تمويل مثل هذه المشاريع .

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وأبدى استعداد المركز للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب ورفع القدرات في هذا الإطار، وتقدم المركز العربي بمقترح لإنفاذ برنامجين لحصاد المياه كنموذج إلى جانب الإهتمام بالجانب الزراعي في إنفاذ مشاريع حيوية تهتم بتنوع المحاصيل الزراعية خاصة بعد المتغيرات التي تحدث في المناخ.

وأمن الطرفان على قيام خمسة مشروعات حصاد مياه وفق الدراسات المعدة من جهات الإختصاص بالوزارة على أن يتم تنفيذ مشروعين بواسطة المركز وثلاثة بواسطة الوزارة خلال عام من الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)