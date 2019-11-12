إحباط تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية والسبائك الذهبية عبر مطار الخرطوم

تمكّنت السُلطات المختصّة بمطار الخرطوم من إحباط محاولات تهريب عملات أجنبية وسبائك ذهبية لخارج البلاد، وأكدت السُلطات حرصها علي ممتلكات الدولة والتصدي لكل ما يضُر بالإقتصاد.

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وكشفت مصادر بأمن المطار في تصريح بحسب (smc) عن ضبط كميات كبيرة من العملات بحوزة أحد المتهمين بلغت (5) ألف وخمسائة دولار، و(3) ألف وثلاثمائة يورو، و(9) ألف ريال سعودي، وألف ريال قطري، فيما تم ضبط متهم ثانٍ وبحوزته سبيكة ذهبية محاولاً تهريبها لدولة مجاورة، بينما تم ضبط آخر وبحوزته (68) ألف ريال سعودي، وألف وسبعمائة وخمسون جنيه إسترليني، و(5) ألف ومائتي يورو، و(11) ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلي (3) ألف ريال قطري، مشيراً إلي أن المتهمين تم تسليمهم لشرطة الجمارك.

وكشفت المصادر عن نجاح أمن المطار في إحباط عمليات التهريب بفضل وسائل المكافحة المتطورة والقدرة على كشف الأساليب المستخدمة في التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)