تفاصيل لقاء السيادي مع وفد تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء وفد تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات (منسم). واوضحت الأستاذة احلام ناصر الوزي عضو التنسيقية في تصريح صحفي أن اللقاء تناول سير مفاوضات السلام بجوبا في جولتها السابقة وجولتها القادمة وكيفية مشاركة المرأة فيها. Advertisements ودعت احلام بحسب سونا – الى إطلاع الشعب السودانى بكل ما يدور في جولات التفاوض بكل شفافية واعطائها زخما اعلاميا أسوة بالثورة مشيرة الى أهمية مشاركة كل الفاعلين وأصحاب المصلحة لإنجاز السلام . وقالت إن للتنسيقية خطة عمل تعكس رؤيتها حول مسار السلام وسبل تذليل المخاوف المحيطة بعملية السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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