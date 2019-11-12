حظر سفر قيادات متهمين بالمشاركة في انقلاب “الإنقاذ”

أصدرت النيابة العامة في الخرطوم، أوامر بالقبض على قيادات بارزة متهمة بالتورط في انقلاب الإنقاذ في 1989 وحظر سفرهم. وجاء قرار النيابة بعد بلاغ قدمه محامون ضد قادة الانقلاب في الأشهر الماضية، بتهمة تقويض السلطة الشرعية.

وجاءت الإنقاذ عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر يونيو عام 1989م ضد الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي.

وقال منسق اللجنة الإعلامية في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير محمد حسن عربي، إن النيابة خاطبت سلطات سجن “كوبر” القومي لتسليم المتهمين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ود.عوض الجاز، للتحقيق معهم بشأن الانقلاب.

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وأضاف عربي في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، بحسب الشروق نقلا عن موقع “العين الإخباري”، أن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر توقيف بحق كل من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، ولم يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأوضح أن النيابة قبضت على يوسف عبدالفتاح أحد المشاركين في الانقلاب المعني وأودعته سجن كوبر.

وأشار إلى أن النيابة أمرت بحظر سفر كل المتهمين في بلاغ الانقلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)