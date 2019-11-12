ترأس مقرر لجنة أمن ولاية غرب كردفان العميد شرطة إسماعيل الصادق عبدالرحيم، اجتماعاً طارئاً للجنة، يوم الثلاثاء، أمن على فتح الطريق القومي محور الفولة أبوزبد المغلق بسبب احتجاجات مواطنين في المنطقة بحجة عدم إيصال التيار الكهربائي.

وانعقد الاجتماع بحضور ممثلي أحياء الحديقة الأربعة بمدينة الفولة.

وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية المكلف سليمان الجاك، أن الاجتماع شكل لجنة لمشروع كهرباء الأحياء الأربعة برئاسته والمدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية مقرراً، وعضوية آخرين، من بينهم مناديب الأحياء المعنية.

وأمن الاجتماع على رفع المتاريس وفتح الطريق أمام العابرين.

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وأكد الجاك بحسب الشروق – أن اللجنة ستوالي اجتماعاتها بهدف التفاكر حول مساهمة الولاية ومصادر التمويل الأخرى لتنفيذ مشروع الكهرباء.

وطمأن مواطني أحياء الحديقة بأن المساعي ستمضي وأن المشروع سيرى النور قريباً.

من جانبه، أكد المدير العام لوزارة البنى التحتية م. جمعة داؤد موسى، وقوفه ودعمه للمشروع الذي يقع تحت طائلة اهتمام وزارته حتى يصبح واقعاً.

وأكد م. ياسر الضي فضل الله ممثل مواطني الأحياء الأربعة، أنهم مع ثورة شباب ديسمبر وأهدافها.

وأوضح أن قفل الطريق القومي نتاج لتهميش استحقاقهم وتجاهل نصيبهم من الكهرباء، وعبر عن بالغ أسفه لأصحاب الشاحنات والمركبات العامة لتعطيل سيرهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)