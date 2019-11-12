٥٥ مليون يورو من خزينة الاتحاد الاوروبي دعما للسودان

قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ ٥٥ مليون يورو عبر مفوضية العون الإنساني، عبارة عن مساعدات إنسانية للسودان. وتعهد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك بتقديم كافة التسهيلات على مستوى الحدود والداخل لانسياب المساعدات الإنسانية.

وتعهد الاتحاد خلال زيارة حمدوك لبروكسل حالياً، بتقديم مساعدات إنسانية لمعالجة قضايا النازحين كأولوية، بجانب دعم برامج الحكومة الانتقالية، سياسياً واقتصادياً.

ورحبت المفوضية الأوروبية بحسب الشروق – بقرارات الحكومة السودانية المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات للمتأثرين.

Advertisements

وقالت المفوضية إن نحو ثمانية ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية بينهم 6,3 ملايين لا يملكون غذاءً يلبي احتياجاتهم، فضلاً عن إصابة 1 من كل 6 أطفال بسوء التغذية الحاد”.

وستخصص حزمة التمويل لعدد من المشاريع منها للأسر الضعيفة والأطفال والأمهات الحوامل والنازحين واللاجئين وآخرين.

وتابع بيان للمفوضية “مع صعوبة الظروف المعيشية التي تواجه الملايين في السودان بسبب الأزمات المتعددة، فإن الاتحاد الأوروبي يكثف مساعدات الطوارئ للأشخاص الذين في أمس الحاجة إليها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)